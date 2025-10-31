В Москве проходит турнир по управлению БПЛА в виртуальной среде

Генеральный директор АНО ФЦ БАС Максим Авдеев отметил, что задача мероприятия заключается во вдохновении нового поколения на освоение профессий будущего

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Турнир по управлению беспилотниками в виртуальной среде (с помощью симуляторов) проходит в Москве. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (ФЦ БАС) Максим Авдеев.

"Федеральный центр беспилотных авиационных систем проводит "Кибертурнир" для того, чтобы показать молодежи, что беспилотники - это большой и перспективный сектор гражданского применения, где можно развиваться и строить карьеру. Через игровые симуляторы участники осваивают принципы управления БПЛА, учатся работать в команде и применяют инженерные навыки в увлекательной форме", - рассказал Авдеев.

По его словам, организация проводит турнир в Москве и Санкт Петербурге с целью максимального вовлечения молодежи и демонстрации развития отечественных технологий. Задача мероприятия - вдохновлять новое поколение на освоение профессий будущего.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, в рамках турнира участники демонстрируют мастерство скоростного пилотирования БПЛА на программном симуляторе. Задача состоит в том, чтобы набрать максимальное количество баллов за прохождение трассы через контрольные точки за минимальное время. Кроме того, командам необходимо проявить точность и стратегическое мышление для обнаружения виртуальных целей на цифровой карте.

Соревнования проходят с использованием отечественных программных симуляторов.