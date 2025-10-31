Комиссия Госсовета поддержит инициативу артистов о концертах в госпиталях

География проекта с каждым годом расширяется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности" поддержит проект АО "Русская медиагруппа", в рамках которого известные артисты выступают в госпиталях для участников специальной военной операции. Об этом сообщил представитель комиссии, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Я лично достаточно часто бываю в госпиталях. Конечно, ребята восторженно встречают приезд даже наших региональных артистов, а если звезды приедут, то это в любом случае будет иметь новое содержание. Я от лица комиссии Госсовета поддерживаю эту инициативу. Я еще переговорю с Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию по поддержке участников СВО. Может быть, мы от лица двух комиссий обратимся ко всем нашим коллегам-губернаторам с просьбой максимально поддержать проект", - сказал он в ходе заседания комиссии.

В свою очередь, член совета директоров ЗАО "Русская Медиагруппа" Юрий Киселев отметил, что проект "Мы едем к вам, все будет хорошо" направлен на поддержку духа участников специальной военной операции, которые находятся в госпиталях. "Я хотел бы подчеркнуть, тем защитникам Родины, которые оказались в госпиталях, безусловно, важна не только медицинская помощь, но еще и забота об их психологическом здоровье. <…> Наша главная цель - вернуть им веру в будущее, подарить положительные эмоции, показать, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается, и их поддерживает страна и ее жители в лице кумиров миллионов", - пояснил он.

Киселев подчеркнул, что география проекта с каждым годом расширяется. "Мы проводим наши главные концерты в госпиталях десятков регионов России, как видно на этой карте. Нас поддерживают известные артисты, среди которых Лариса Долина, Григорий Лепс, Николай Басков, Денис Майданов, Ирина Дубцова и Анна Семенович. <…> Артисты без гонорара выезжают с нами в наши исторические регионы и госпиталя, где принимают участие в наших акциях", - пояснил он.

Развожаев отметил, что комиссия Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности" рекомендует регионам активно содействовать в организации таких концертов.