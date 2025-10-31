В Госсовете по культуре определили понятия духовно-нравственных ценностей РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что следующим этапом является применение понятий в жизни

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности" завершила работу по определению основных терминов и понятий традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщил представитель комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Центральной темой заседания стало обсуждение ценностных понятий 809-го указа президента. Экспертный совет, который был сформирован внутри нашей комиссии во главе с научным руководителем проекта "ДНК России" Андреем Полосиным, долго работал вместе с научным сообществом России и в конечном итоге сформировал перечень определений для каждого понятия. Это колоссальная работа. Более того: в ходе исследования были сформированы 10 принципов и 56 понятий, которые лежат в основе цивилизационного кода России. Всё вместе - это та самая понятийная база, которая поможет нам двигаться дальше", - сказал он по итогам комиссии.

Развожаев отметил, что следующий этап - применение понятий в жизни. "Следующий этап - это практический этап, это применение этих понятий в нашей жизни, причем не только в юридическом смысле при написании законов, разработке правовых актов, при совершенствовании административных кодексов, но и при просто понимании тех или иных процессов и событий", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" 9 ноября 2022 года. Это документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности России.