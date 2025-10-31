Участок соединяющей Херсонщину и Крым трассы отремонтировали

Маршрут проходит через несколько опорных населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Подрядчики завершили капитальный ремонт 20 км трассы Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь, используя передовые технологии с повторным приготовлением смесей из старого покрытия. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Завершили капремонт 20-километрового участка трассы Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь. <...> Применили здесь передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей", - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер отметил, что маршрут соединяет Херсонскую область с Республикой Крым и проходит через несколько опорных населенных пунктов, "обеспечивая связность регионов южного направления и центров их экономической и социальной активности".