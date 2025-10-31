На Херсонщине развернули флаги 89 субъектов России

Патриотическая акция состоялась накануне Дня народного единства

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Патриотическая акция "Энергия двух морей" прошла в поселке Геническая Горка Херсонской области в преддверии Дня народного единства. Спортсмены, общественники, молодежные активисты и местные жители развернули флаги 89 субъектов Российской Федерации, среди которых полотно размером 37 на 24 м с изображением официального символа Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

Организаторами мероприятия выступило министерство спорта региона при поддержке "Единой России".

"Сегодня наш флаг Херсонской области объяли флаги всех других субъектов РФ. Безусловно, это поднятие патриотизма, поднятия настроения и ощущение единства, принадлежности к большой великой державе", - сказала ТАСС и.о. министра спорта Херсонской области Елена Кириллова.

В завершение акции "Энергия двух морей" участники мероприятия возложили цветы к мемориалу "Защитникам Арабатской стрелки".