В Донбассе и Новороссии зарегистрировали более 2,8 тыс. НКО

За два года работающие в Луганской Народной Республике некоммерческие организации привлекли более 125 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. некоммерческих организаций (НКО) зарегистрированы в регионах Донбасса и Новороссии. Из них более 300 - в Херсонской области, более 400 - в Запорожской области, более 900 - в ЛНР и порядка 1,1 тыс. в ДНР. Об этом на форуме "Сообщество" сообщила председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

"[Всего у нас НКО зарегистрировано] 444 - в Запорожской области, в Херсонской области- 333, в Донецкой Народной Республике - 1 176 и в Луганской Народной Республике - 912 [НКО]", - сказала она.

Директор АНО "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций ЛНР" Наталья Приймак в свою очередь отметила, что за два года - с 2023 по 2025 год НКО, работающие в Луганской Народной Республике, привлекли более 125 млн рублей, благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов. "За этот небольшой путь развития некоммерческого сектора у нас есть уже довольно неплохие результаты. Если взять два основных фонда - Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив, то мы видим, что больше 125 млн было привлечено в Луганскую Народную Республику внебюджетных средств. За каждой цифрой - проект, люди, помощь, такая важная и необходимая на нашей территории", - сказала она.

В сопроводительной презентации Приймак также указано, что в ЛНР уже зарегистрированы порядка 223 религиозных организаций, более 200 общественных организаций, 194 профессиональных союза, а также десятки АНО и благотворительных фондов. "На сегодняшний день более 900 уже зарегистрированных некоммерческих организаций (НКО). Новая форма, которая была неизвестна общественникам на нашей территории, - это, конечно, автономная некоммерческая организация (АНО). Она пользуется большим спросом, популярностью и большое количество людей приходят за помощью именно при создании этой правовой формы", - добавила она.

Председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур также подчеркнул символизм числа зарегистрированных в регионе НКО. "Хочу отметить маленькое, но интересное совпадение. Прозвучали сегодня цифры - в Запорожской области 444 [НКО], в Херсонской - 333 [НКО]. На жаргоне армейцев 333 - команда запуска залповой системы. Пусть это будет хорошим знаком", - сказал он.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.