В Москве в 2026 году планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов

Стоимость вырастет с 8,9 тыс. рублей до 10 тыс. рублей в месяц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Тарифы на патенты для мигрантов в Москве планируют повысить в 2026 году с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в 2026 году. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике сообщила замруководителя столичного департамента экономической политики и развития, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.

"Индексация на 2026 год стоимости патентов для иностранных граждан. <...> Предлагается установить региональный коэффициент в размере 2,9323, в итоге стоимость патента вырастет, таким образом, с 8,9 тыс. рублей до 10 тыс. рублей в месяц", - сказала Мурченко.

По ее словам, увеличение стоимости патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан. Замглавы департамента уточнила, что стоимость патента для мигрантов - это произведение трех составляющих: базовой стоимости патента, который устанавливается Налоговым кодексом, федерального коэффициента-дефлятора, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития, а также регионального коэффициента.