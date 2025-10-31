Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что работает в белорусской разведке

Президент республики Александр Лукашенко ранее сообщил, что Протасевич не является оппозиционером

Роман Протасевич © Artur Widak via Reuters Connect

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Роман Протасевич подтвердил корреспонденту ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич, считавшийся оппозиционером, работает в национальной разведке.

"Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать", - сообщил Протасевич, коснувшись соответствующего вопроса.