Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что работает в белорусской разведке
17:52
обновлено 18:02
МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Роман Протасевич подтвердил корреспонденту ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич, считавшийся оппозиционером, работает в национальной разведке.
"Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать", - сообщил Протасевич, коснувшись соответствующего вопроса.