В Параде Памяти в Самаре поучаствуют более 7,5 тыс. человек

Подготовка к шествию ведется в течение последних трех месяце

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Представители 16 регионов России пройдут в XV Параде Памяти 7 ноября в Самаре в память легендарного военного парада 1941 года в Куйбышеве (сейчас - Самаре) - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Всего в шествии примут участие более 7,5 тыс. человек, говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора региона.

"В этом году участие в торжественном марше примут порядка 125 расчетов - более 7,5 тыс. человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий", - отмечается в сообщении.

В 2025 году в параде примут участие парадные расчеты из всех регионов Приволжского федерального округа, а также из Курской области и Донецкой Народной Республики. Сопровождать шествие будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.

По словам командующего Парадом Памяти, генерал-майора Александра Протченко, подготовка к шествию ведется в течение последних трех месяцев. "Мы уже проверили готовность юнармейцев и кадетов. А 6 ноября в 16:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) состоится генеральная репетиция, на которой будут присутствовать все участники торжественного марша из регионов России", - приводятся слова Протченко в сообщении.

Начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Алексей Родионов отметил, что для каждого участника Парад Памяти имеет особое значение. "Желающих пройти торжественным маршем по самой большой площади Европы - площади Куйбышева - очень много. Для детей это возможность не просто показать себя, а пообщаться с нашими генералами, участниками боевых действий, ветеранами СВО, это дань памяти их прадедам", - процитировали Родионова в департаменте.

Первый Парад Памяти в Самаре прошел в 2011 году. Его инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, историки и представители общественных объединений. По данным директора регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, начальника штаба международного патриотического проекта "Парад Памяти" Инны Жичкиной, за 15 лет проект вырос от локального до всероссийского и даже международного. Она подчеркнула, что он объединил 89 регионов-участников из России и 25 стран мира.