В Ярославской области назвали дипфейки возможной проблемой думской кампании

Политтехнологам придется научиться бороться с фейками, созданными ИИ, отметил вице-губернатор региона Андрей Колядин

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Фейки, созданные нейросетями, могут стать одной из основных проблем избирательной кампании в Госдуму в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин на площадке конференции Российской ассоциации политических консультантов.

"Мы можем с этим столкнуться запросто (с дипфейками, созданными нейросетью - прим. ТАСС). <…> И профессионалы оказываются в тупике периодически от неожиданных новаций или изменений окружающего бытия. Это же черные технологии, раньше писали и говорили всякую гадость. И сейчас будут черные технологии, просто в зависимости от развития технологических баз и новых методов нанесения этого ущерба, они будут меняться", - сказал Колядин.

Он отметил, что политтехнологам придется научиться бороться с фейками, созданными искусственным интеллектом, но предсказать, станет ли применение нейросетей массовым в политических кампаниях, очень сложно.

"История такова, что могут возникнуть всякие обстоятельства, и международные, и внутренние, на которые мы в ходе выборов будем обращать внимание для того, чтобы сохранить политическую стабильность. Особенно в такое сложное время, когда страна должна консолидироваться", - сказал вице-губернатор.

Конференция Российской ассоциации политических консультантов "День политического консультанта в Центральном федеральном округе" прошла в Ярославле 31 октября. В течение дня политологи из разных регионов России принимали участие в мастер-классах, дискуссиях, отвечали на вопросы журналистов и обменивались опытом.