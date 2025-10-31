Интерес к науке увеличился у 81% участников марафона "Знание. Наука"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 81% участников марафона "Знание. Наука" отметили, что их интерес к отечественной науке увеличился. Всего мероприятие посетили более 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

За два дня с более чем 5 тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 80 регионов России, а также Абхазии общались ведущие ученые, государственные деятели, представители бизнеса и медиа. Мероприятие прошло в Национальном центре "Россия".

"Как показал опрос участников марафона, у 81% ребят за прошедшие два дня повысился интерес к российской науке. Обратили внимание на то, что в отечественной науке много молодых ученых - 80%, а 73% респондентов отметили, что считают Россию одним из мировых лидеров в сфере науки и техники", - говорится в сообщении.

Молодые люди обсуждали с выдающимися лекторами настоящее и будущее российской науки, знакомились с передовыми разработками из разных сфер. Ребята также участвовали в интерактивных научных экспериментах и мастер-классах, викторинах и розыгрышах.

"Мы недавно провели опрос вместе с ВЦИОМ, и оказалось, что две трети населения России заинтересованы в том, чтобы их дети и внуки связали будущее с научной деятельностью. Марафон "Знание. Наука" способствовал этому, и я надеюсь, что выступления наших выдающихся лекторов вдохновили, заинтересовали ребят, показали им перспективы, чтобы молодежь заслуженно и справедливо гордилась достижениями отечественной науки", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Марафон, организованный просветительской организацией и Московским политехническим университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, приурочен к Десятилетию науки и технологий. ТАСС - информационный партнер.