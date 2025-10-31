В Самаре 7 ноября откроют мемориальную доску в честь сотрудников ТАСС

Работники редакции агентства одними из первых были переведены в "запасную столицу" Куйбышев в начале ВОВ еще до начала официальной эвакуации

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски в Самаре в честь сотрудников ТАСС, работавших в "запасной столице" в годы эвакуации, состоится 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"7 ноября на улице Молодогвардейской, дом 59 [в Самаре] в 09:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь работников Телеграфного агентства Советского Союза", - говорится в сообщении.

Сотрудники редакции ТАСС одними из первых были переведены в "запасную столицу" Куйбышев (ныне Самара) в начале Великой Отечественной войны еще до начала официальной эвакуации. Переезд 410 тассовцев и 720 членов их семей состоялся в конце лета 1941 года, а к осени почти весь коллектив агентства был эвакуирован в Куйбышев. Редакция агентства работала в "запасной столице" по 1943 год.