В Белоруссии заблокированы около 5 тыс. литовских фур из-за закрытия границы

Мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Примерно 5 тыс. литовских грузовиков оказались заблокированы в Белоруссии из-за решения Вильнюса закрыть белорусскую границу. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с принятым сегодня постановлением правительства Белоруссии, движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы. Мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы, подчеркнули в ГТК.

После первого инцидента 22 октября последовали еще три необоснованных ограничения, а действующий режим закрытия продлен до 01:00 по белорусскому времени 1 декабря 2025 года. "Вследствие этих решений на территории Беларуси оказались заблокированы почти 5 тыс. единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее значительная часть литовских перевозчиков для въезда в Белоруссию использовала альтернативные пункты пропуска, пояснили в пресс-службе. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы.

"Это привело к многокилометровым очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срывам графиков поставок. Пропуск собственных перевозчиков через национальную границу - прямая обязанность литовских служб", - добавили в комитете.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.