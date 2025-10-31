Депутаты Мосгордумы отправили помощь жителям Курской области

В гуманитарный груз вошли продукты питания и предметы первой необходимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы отправили очередную партию помощи жителям Курской области, в которую вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Гуманитарный груз был собран при поддержке аппарата столичного парламента по заявкам жителей региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы.

"Очередной гуманитарный конвой направлен жителям Курской области. Мы собрали продукты, средства личной гигиены, постельное белье и другие предметы первой необходимости. В преддверии Дня народного единства - одного из важнейших праздников нашей страны - мы еще раз подтверждаем нашу связь с Курском. По инициативе депутатов фракции "Единая Россия", аппарата Мосгордумы и московского отделения партии гуманитарная помощь регулярно направляется в новые регионы и приграничные территории. "Москва помогает" - это не просто слова, это действия, и вот уже несколько лет мы это доказываем. Искренне благодарю каждого за неравнодушие, гражданскую позицию и открытое сердце", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников, слова которого приводит пресс-служба.

Как добавил руководитель рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Максим Руднев, отправка гуманитарной помощи является системной работой партии "Единая Россия". "Буквально вчера из "Единой России" отправили все необходимое для многодетных семей Белгорода, в том числе и бытовую технику. Помощь идет всем нашим приграничным регионам, всем нашим новым регионам и, конечно же, нашим бойцам. И в этой работе значительный вклад депутатов и аппарата Мосгордумы", - отметил он.