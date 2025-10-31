Синоптик Леус: октябрь в Москве третий год подряд превышает норму осадков

В 2025 году выпало 87 мм осадков, что составляет 124% от месячной нормы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Октябрь в Москве превышает норму выпавших осадков уже третий год подряд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Уходящий в историю октябрь 2025 года в Москве накопил в своих осадкомерах 87 мм небесной влаги. Это составляет 124% от месячной нормы. С таким результатом второй осенний месяц нынешнего года попадает на шестую строчку в списке самых влажных октябрей в XXI веке. За последние годы это третий подряд октябрь, финиширующий с превышением месячной нормы осадков", - написал он.