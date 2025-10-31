Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась до 247 машин

Время ожидания составляет около часа

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Более 240 машин находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания составляет около часа. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 18:00 мск, в очереди на проезд по Крымскому мосту находилось порядка 630 машин, скопления наблюдались как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 247 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сводке на 23:00 мск. Там уточняется, что со стороны Тамани очереди нет.