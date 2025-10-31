Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Российский лидер отдельно поблагодарил специалистов, работающих в Донбассе и Новороссии, а также в приграничных регионах

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил госслужащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) с Днем судебного пристава, который отмечается 1 ноября. Особенно глава государства отметил заслуги специалистов, работающих в Донбассе и Новороссии, а также в приграничье.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем судебного пристава. Хочу поблагодарить за эффективную, ответственную работу в интересах российского государства, общества и всех граждан нашей страны", - сказал президент в видеообращении по случаю праздника.

Путин напомнил о 160-летней истории института судебных приставов, который появился в годы Великих реформ императора Александра II. "Уже в современной России, опираясь на лучшие отечественные традиции, ваша служба сыграла значимую роль в развитии единой системы правосудия, в укреплении законности, утверждения конституционных начал и принципов правового государства", - отметил глава государства.

По словам Путина, судебные приставы благодаря своим широким полномочиям и накопленному опыту добиваются исполнения судебных решений, участвуют в розыске и дознании, а также защищают права граждан, детей и других уязвимых категорий.

"Хочу сегодня отдельно поблагодарить сотрудников, которые добросовестно выполняют свой долг в наших исторических регионах Донбасса и Новороссии, в приграничных городах и поселках со сложной оперативной обстановкой. В целом, необходимо и дальше наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства", - сказал он.

Путин призвал приставов и всех специалистов ФССП в любых жизненных ситуациях действовать решительно и корректно, с уважением к каждому человеку. Он также попросил их помнить, что они служат стране и народу России, а потому их призвание - всегда быть на стороне закона и справедливости.