Россияне с 1 ноября должны иметь не более 20 оформленных на каждого sim-карт

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Положения закона, согласно которому в России один человек должен иметь не более 20 sim-карт, вступают в силу с 1 ноября. Наличие лишних теперь может привести к отказу в обслуживании.

Минцифры ранее рекомендовало заранее уменьшить число карт до лимита, меры касаются как личных sim-карт, так и корпоративных. Если не сократить их число, операторы прекратят обслуживание по всем оформленным номерам.

Цель новых положений закона - борьба с нелегальным оборотом sim-карт и телефонным мошенничеством. Министерство напоминало, что мошенники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, а те об этом даже не знают.

Граждане могут узнать, сколько на их имя оформлено абонентских номеров, на "Госуслугах" в меню "sim-карты", а также в личном кабинете мобильного оператора онлайн или же в его физическом офисе.

Россиянам запрещено оформлять на себя не более 20 телефонных номеров еще с 1 апреля 2025 года.