Магаданская горнолыжная школа первой в России открыла тренировочный сезон

На склонах спортсмены готовятся к этапу Кубка России по горным лыжам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый тренировочный горнолыжный сезон 2025-2026 года стартовал в Магаданской области, на склоны вышли спортсмены для подготовки к этапу Кубка России по горным лыжам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Русская горнолыжная школа Магаданской области первой в стране открыла новый тренировочный сезон, началась подготовка к первому этапу Кубка России", - рассказали в правительстве Магадана.

Там уточнили, что в ноябре на магаданские склоны приедут тренироваться крупные российские сборные по горным лыжам и сноубордингу. Спортсмены будут тренироваться на искусственном снежном покрытии.