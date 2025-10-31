Вильфанд сообщил, что в шести округах России ожидается теплый ноябрь

Речь идет о Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Температура выше нормы в ноябре ожидается в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы. То есть ноябрь ожидается теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. Но и на азиатской части виден очаг тепла в ноябре, в Сибири температура также будет около и выше нормы", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что на большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температура в ноябре будет около или близкой к норме. Лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края прогнозируется показатель ниже нормы. "Зима в эти регионы приходит раньше", - подытожил метеоролог.