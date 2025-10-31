В Ярославской области пассажирский поезд совершил вынужденную остановку

Правоохранители проводят проверку

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правоохранители проводят проверку по факту вынужденной остановки поезда, следовавшего по маршруту Москва - Ярославль. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной остановки пассажирского поезда в Ярославской области. По предварительным данным, 31 октября около 22:00 [мск] пассажирский поезд сообщением Москва - Ярославль совершил вынужденную остановку на станции Коромыслово", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что движение было возобновлено в 23:50 мск 31 октября, задержка составила 1 час и 44 минуты. Кроме того, поезд Москва - Череповец задержался на 7 минут.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности движения и прав пассажиров.