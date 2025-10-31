В Госдуме выступили против введения запрета на посещение кафе с собакой

Бизнес должен сам решать, открывать ли двери своих заведений для таких посетителей, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Владельцы бизнеса должны самостоятельно решать, пускать ли в свои заведения посетителей с собаками. Об этом заявил в интервью ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект, которым предлагается запретить посещать с собакой, кроме собак-проводников, магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры.

"Зачем нам сейчас бизнес понуждать либо к одному, либо ко второму пути? Он сегодня сам выбирает стратегию для себя. Владелец заведения либо открывает свои двери для владельцев с питомцами, либо нет", - отметил парламентарий, комментируя инициативу коллег.

Посетитель, который не хочет находиться в кафе рядом с животными, выберет другое заведение, считает Бурматов. "Я пойду со своей собакой в то кафе, где нарисована ликующая собачья морда, потому что я понимаю, что мне дадут подстилку для нее, ей поставят на полу мисочку с водой. У меня нет никаких вопросов. Я проголосовал ногами и проголосовал рублем", - сказал депутат.

Он отметил, что в торговых центрах установлены ростомеры, указывающие с собакой какого размера можно зайти. "Почему? Да потому что у них полки размещены таким образом, что собака выше ростом просто с этих полок все съест, и вам придется за это платить. Вам это надо? Нет, не надо. Поэтому вот, извините, они приняли такое решение. К этому решению надо относиться или уважительно, или идти в другое заведение", - пояснил депутат.