Россиянам рассказали о праве многодетных матерей на досрочную пенсию

Основные условия - наличие достаточного трудового стажа, а также достижение детьми возраста восьми лет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Женщины, родившие трех и более детей, имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии достаточного стажа. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Законодательно установлены параметры льготного пенсионного возраста для многодетных матерей. Так, для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, а также при условии достижения детьми возраста 8 лет, стажа работы не менее 15 лет и наличии не менее 22 ИПК, имеется возможность досрочного выхода на пенсию. Для женщин, родивших трех детей, возраст выхода на пенсию - 57 лет; для родивших четырех детей - 56 лет; для родивших пять и более детей - 50 лет", - сказала эксперт.

Женщины, родившие двух детей, могут выйти на пенсию досрочно в 50 лет, если долго работали в тяжелых климатических условиях: "не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним областях". Еще одно условие для них - наличие стажа 20 и более лет.

Финогенова также добавила, что для многодетных отцов возможность досрочного выхода на пенсию не предусмотрена.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - это пенсионные баллы. От их количества зависит размер пенсии. Пенсионные баллы начисляют за отработанные годы (в этом случае они зависят от размера зарплаты), а также за службу в армии, уход за детьми до 1,5 года, некоторые другие периоды. Сейчас ИПК можно получить максимум за шесть лет ухода за детьми суммарно, то есть четыре декретных отпуска.

"В начале 2025 года прорабатывалась возможность упразднения ограничения в шесть лет для включения в стаж, зачитываемый при назначении страховых пенсий многодетным матерям. Предполагалось снятие ограничений на начисление пенсионных баллов за периоды ухода за ребенком. Сейчас по уходу за первым ребенком матери начисляется 1,8 ИПК в год, за вторым - 3,6 ИПК, за третьим и последующими - 5,4 ИПК в год. Если законопроект будет принят, то для матерей, находящихся на пенсии и имеющих более трех детей, может быть сделан перерасчет получаемой ими пенсии по заявлению в СФР", - сказала эксперт.