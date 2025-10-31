ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Фальков прокомментировал введение обязательного ЕГЭ по физике для инженеров

Для поступления на многие технические специальности экзамен уже является обязательным, отметил министр науки и высшего образования России
31 октября, 23:02

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике уже является обязательным для ряда направлений инженерно-технических специальностей. Так прокомментировал ТАСС инициативу по введению обязательного ЕГЭ для инженерно-технических специальностей министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Ранее в СМИ появилась информация о необходимости включить ЕГЭ по физике в список обязательных экзаменов для поступления на инженерные специальности.

"По ряду направлений [инженерно-технических специальностей] она [физика] является обязательной", - сказал он.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили ТАСС о планах сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на гуманитарные специальности с 2027 года, при этом в 2026 году вузы смогут сами выбирать вступительные испытания между историей и обществознанием. 

