В Госдуме рассказали, для кого сохранятся бумажные трудовые книжки

Они сохранятся, если были оформлены до введения электронного формата учета трудовой деятельности, сообщил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Традиционные бумажные трудовые книжки сохранятся, если они уже были оформлены до введения электронного формата учета трудовой деятельности. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что к 2026 или 2027 году планируется отмена всех бумажных трудовых книжек.

"У кого есть в бумажном виде трудовые книжки, они сохраняются, - сказал депутат. - Но бумажные трудовые книжки не заводятся для тех сотрудников, кто впервые трудоустраивается".

Он подчеркнул, что уже давно вся трудовая деятельность фиксируется в электронном виде, но параллельно эта информация дублируется в бумажных трудовых книжках, если они были оформлены ранее. "Это действующая норма Трудового кодекса. Вопросов, связанных с корректировкой в этой части, не поднимается", - сообщил парламентарий.

"Считаю, что система сбалансирована, и даже нет смысла каким-либо образом сейчас этот вопрос поднимать, чтобы не вызывать ненужного недопонимания, ненужной негативной реакции, какой-то тревожности. Все, мне кажется, сбалансированно работает. Желающий имеет возможность в системе персонифицированного учета посмотреть историю своих трудовых отношений. Одновременно с этим те, у кого трудовая книжка была, она сохраняется, она никуда не делась, она есть и она будет действовать", - подытожил Нилов.