Вильфанд прогнозирует избыток осадков в четырех округах России в ноябре

Речь идет о Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Избыток осадков в ноябре будет отмечаться на территориях Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Избыток осадков в ноябре будет отмечен на Кольском полуострове, в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, также на севере Урала, это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Избыток осадков прогнозируется на юге Сибирского федерального округа, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве. И на юго-западе Дальневосточного федерального округа будет избыток влаги, это и Забайкальский край, и Бурятия", - сказал он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, дефицит осадков в ноябре прогнозируется практически по всему Центральному федеральному округу, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии. "На остальной территории России осадков в ноябре ожидается около нормы", - заключил он.