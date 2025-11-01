ЛДПР предложила увеличить пособие беременным, оставшимся без работы

Поправки предусматривают, что размер пособия будет рассчитываться исходя из среднего заработка за последние два года, но не ниже 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, согласно которому женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, будут получать пособие по беременности и родам в размере среднего заработка, который они получали на прежней работе за последние два года. Документ, направленный на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 8 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Поправки предусматривают, что размер пособия для женщин, потерявших работу в связи с ликвидацией организации, будет рассчитываться исходя из среднего заработка за последние два года, но не ниже 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, будущие матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери работы в связи с ликвидацией предприятия, особенно нуждаются в поддержке. "Таким женщинам приходится очень тяжело. Мало того, что потеря работы сама по себе является сильнейшим стрессом из-за потери источника дохода и трудовой перспективы. На беременных сваливаются еще и дополнительные расходы, связанные с предстоящими родами и подготовкой к рождению ребенка", - сказал он.

"К сожалению, сейчас такой категории безработных женщин полагается мизерное пособие в размере прожиточного минимума, которое несопоставимо с тратами будущих матерей. В результате это приводит к резкому снижению уровня жизни семей беременных женщин", - подчеркнул парламентарий.