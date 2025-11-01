В Приморье запретили публикацию возможных последствий атак БПЛА

В ближайшее время краевым законом установят размер штрафов для физических и юридических лиц

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Запрет на публикацию и распространение в СМИ, интернете и соцсетях материалов о возможных последствиях атак беспилотников введен в Приморье. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета, определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений", - рассказали в региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности.

В ведомстве уточнили, что также запрет касается информации о местах расположения военных объектов, включая временную дислокацию, несения службы сил и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов, местах расположения средств противодействия БПЛА. Запрет не распространяется на медиапространство официальных органов власти.

В ближайшее время краевым законом установят размер штрафов как для физических, так и юридических лиц.