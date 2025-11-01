В Норильском промрайоне заметили положительные изменения состояния ландшафтов

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ученые в рамках исследования обнаружили положительные изменения состояния растительности и почв на ранее сильно нарушенных территориях в Норильском промышленном районе по сравнению с ситуацией в начале XXI века. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском федеральном университете.

Масштабное исследование почв в Арктической зоне проводили ученые Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук. В рамках работ сравнивались арктические почвы природных и нарушенных ландшафтов Норильского промышленного района. Исследование поддержано Российским научным фондом и Красноярским краевым фондом науки.

"После изучения порядка 60 почвенных разрезов с 12 участков были зафиксированы изменения в тепловом и влажностном состоянии почвенного покрова нарушенных ландшафтов в сравнении с началом 2000-х гг. На сегодняшнем этапе восстановления в нарушенных экосистемах успешно развивается травянистая растительность, в то время как кустарнички и древостой демонстрируют сравнительно медленные темпы восстановления, что в целом характерно для более долгоживущих древесных растений", - сообщили в вузе.

По словам доцента кафедры экологии и природопользования СФУ, старшего научного сотрудника Института леса СО РАН Евгения Пономарева, результаты работы важны не только с научной точки зрения, они помогут и на практике. В рамках проекта ученые разрабатывают методические рекомендации для недропользователей в Арктике. Для этого ученые совершенствуют численную модель, которая сможет предсказать скорость деградации или восстановления почв, теплообмена в них, состояния характерной растительности и других ключевых параметров.

