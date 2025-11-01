Сенатор Двойных: агродиктант показал интерес россиян к теме сельского хозяйства

Более 8 тыс. участников ответили правильно на все вопросы, отметил он

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Итоги проведения первого Всероссийского агродиктанта говорят о том, что гражданам интересна тема сельского хозяйства. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"Главным итогом всероссийского агродиктанта стало то, что аграрная повестка в стране интересна гражданам. Мы получили много интересных статистических данных. В первом агродиктанте приняли участие более 400 тыс. человек. И было интересно посмотреть, какие территории были более активны. Мы увидели, что количество поделилось пополам между жителями сельских территорий и городских, несмотря на то, что в сельской местности у нас живет четверть населения. Наибольший интерес к участию в проекте показали жители Волгоградской, Ростовской и Московской областей, Республик Дагестан и Башкортостан, а также Краснодарского края", - сказал парламентарий.

По его словам, женщины принимали участие в агродиктанте активнее, чем мужчины. "Но нас, как организаторов, конечно, обрадовало огромное участие молодежи. Это связано с тем, что большое количество офлайн-площадок было организовано как раз в аграрных вузах, в институтах, в школах. Очень важно, чтобы молодежь узнавала об аграрном потенциале нашей страны", - пояснил Двойных.

Сенатор отметил, что более 8 тыс. человек ответили правильно на все вопросы агродиктанта. "Думаю, что в первую очередь это, конечно, люди, которые работают в отрасли, учатся в профильных учреждениях, но это очень радует", - добавил он.

Об агродиктанте

С 8 по 12 октября все регионы России приняли участие в первом Всероссийском агродиктанте. Организаторами акции выступили партийный проект "Единой России" "Российское село" и Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза России и ряда федеральных ведомств. Акция была направлена на повышение уровня аграрной грамотности населения России и призвана вдохновить молодежь на работу в аграрной сфере.