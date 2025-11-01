В Москве в ноябре ожидается дефицит осадков и температура выше нормы
02:33
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Температура выше среднемноголетних климатических характеристик и дефицит влаги прогнозируются в Москве в ноябре. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве прогнозируется, что температура в ноябре будет выше среднемесячной нормы. В наступающем месяце столица порадует жителей теплом", - сказал он.
Руководитель Гидрометцентра также отметил, что в ноябре в Московском регионе будет наблюдаться дефицит осадков.