Робот Макс расскажет жителям Владимирской области, как действовать при ЧС

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Министерства цифрового развития Владимирской области научат робота Макса - цифрового ассистента на "Госуслугах" - рассказывать жителям региона, как действовать по сигналу оповещения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Александр Белоусов по итогам III Международного Каспийского цифрового форума, который прошел в Дагестане.

"Планируется обучение робота Макса различным актуальным процессам и событиям, происходящим на территории Владимирской области, чтобы ЕПГУ стал дополнительным источником информации для граждан о происходящем на территории Владимирской области. Например, как действовать при возникновении различных чрезвычайных ситуациях; узнать периоды детских каникул, график проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), графики смен в детских лагерях и санаториях; информацию о проводимых в регионе мероприятиях", - пояснил собеседник агентства.

Ранее специалисты разработали новый навык для робота Макса. Молодые семьи Владимирской области теперь могут обратиться к виртуальному помощнику в чате на "Госуслугах" и узнать, кто имеет право на получение соцвыплаты; на какие цели может быть направлена выплата; как подать заявление на "Госуслугах"; какие документы понадобятся и в какие сроки рассмотрят заявление. "В планах ведомств максимально обучить робота Макса по всем государственным и муниципальным услугам, выведенным на ЕПГУ с использованием визуального конструктора услуг, для наиболее качественного и эффективного взаимодействия граждан Владимирской области с ЕПГУ и организациями, предоставляющими услуги. Робот Макс переводит с "государственного языка" на обычный, поэтому отвечает он просто, но содержательно. Это несомненное удобство для граждан", - добавил Белоусов.