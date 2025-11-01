Во Владимирской области число ДТП уменьшилось до 25% благодаря ИИ

ИИ также позволил сократить время задержек в дороге на 20-45% и уменьшить количество остановок на 32-66%, отметил министр цифрового развития региона Александр Белоусов

ВЛАДИМИР, 1 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект позволил снизить количество ДТП во Владимирской области на 10-25% и увеличить среднюю скорость поездки на 22-23%. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Александр Белоусов по итогам III Международного Каспийского цифрового форума, который прошел в Дагестане.

По его словам, ИИ используется для прогнозирования и оптимизации транспортного потока, а также для повышения безопасности во Владимирской области.

"Решение автоматизирует управление дорожным движением на улично-дорожной сети, реализует координированный и адаптивный режимы светофорного регулирования транспортных потоков. Увеличение средней скорости поездки [составило] 22-23%, сокращение количества ДТП - 10-25%", - сообщил он.

Также ИИ позволил сократить время задержек в дороге на 20-45% и уменьшить количество остановок на 32-66%.

Кроме того, по словам министра цифрового развития Владимирской области, для контроля объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий в регионе внедрен автокомплекс нейросетевого наблюдения. С помощью него проводится автоматическая фиксация фактов несанкционированного сброса мусора из автомобилей вне мест накоплений ТКО. За первое полугодие 2025 года комплекс зафиксировал такие нарушения почти на 10,5 млн рублей.