ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Во Владимирской области число ДТП уменьшилось до 25% благодаря ИИ

ИИ также позволил сократить время задержек в дороге на 20-45% и уменьшить количество остановок на 32-66%, отметил министр цифрового развития региона Александр Белоусов
Редакция сайта ТАСС
04:09

ВЛАДИМИР, 1 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект позволил снизить количество ДТП во Владимирской области на 10-25% и увеличить среднюю скорость поездки на 22-23%. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Александр Белоусов по итогам III Международного Каспийского цифрового форума, который прошел в Дагестане.

По его словам, ИИ используется для прогнозирования и оптимизации транспортного потока, а также для повышения безопасности во Владимирской области.

"Решение автоматизирует управление дорожным движением на улично-дорожной сети, реализует координированный и адаптивный режимы светофорного регулирования транспортных потоков. Увеличение средней скорости поездки [составило] 22-23%, сокращение количества ДТП - 10-25%", - сообщил он.

Также ИИ позволил сократить время задержек в дороге на 20-45% и уменьшить количество остановок на 32-66%.

Кроме того, по словам министра цифрового развития Владимирской области, для контроля объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий в регионе внедрен автокомплекс нейросетевого наблюдения. С помощью него проводится автоматическая фиксация фактов несанкционированного сброса мусора из автомобилей вне мест накоплений ТКО. За первое полугодие 2025 года комплекс зафиксировал такие нарушения почти на 10,5 млн рублей. 

РоссияВладимирская область