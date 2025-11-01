Часть высотки на Котельнической набережной в Москве продают за 750 млн рублей

Продаваемая площадь составила 872,6 кв. м

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Часть здания общей площадью 872,6 кв. м в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве выставлена на продажу за 750 млн рублей, выяснили ТАСС с аналитиками рынка недвижимости.

Согласно объявлению "Циан", в легендарном доме по адресу Котельническая набережная, 1/15кБ продается часть здания общей площадью 872,6 кв. м. Речь идет о комплексе из десяти квартир по две на этаже - с 4 по 8 этаж включительно. Здесь три совмещенных санузла и семь раздельных, а также 20-метровая кухня. В помещениях сделан евроремонт. Есть видовые квартиры, окна которых выходят на Кремль и Кремлевскую набережную, есть - с окнами во внутренний двор. Вход - отдельный. Парковка находится на придомовой территории за шлагбаумами. Дом построен в 1953 году, это одна из семи сталинских высоток в Москве.

Одновременная продажа нескольких жилых помещений на разных этажах в "сталинках" - большая редкость, прокомментировал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. По его словам, чаще большие квартиры стараются раздробить на более мелкие площади, сделать ремонт и продать как отдельное помещение. Продажа нескольких квартир в основном характерна для новостроек, когда девелоперы "рассчитывались" квартирами с подрядчиками, а те продавали их с дисконтом и, порой, были готовы отдавать оптом.

"В случае с высоткой на Котельнической набережной речь, скорее всего, о продаже площадей, которые ранее могли использоваться в качестве мини-отеля. Без дробления такие объекты интересны крупным инвесторам - для небольшого отеля и посуточной сдачи в аренду, либо проведения ремонта и продажи квартир по отдельности", - пояснил собеседник агентства.

Проблема с продажей таких объектов заключается в низкой доступности заемных средств - с учетом текущих рыночных ставок мало какая финансовая модель способна обеспечить нужный уровень рентабельности, считает аналитик.

Сталинские дома, или "сталинки" строились в советский период с 1933 по 1961 годы. Они часто расположены в центре, их фасады декорированы колоннами, эркерами и лепниной, квартиры характеризуются высокими потолками, прочными конструкциями, часто имеют кладовые.