В РФ определили лидеров ЭКГ-рейтинга за октябрь

Лидерами стали "Газпром трансгаз Сургут", Атомный энергопромышленный комплекс и компания "Полюс"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Подведены итоги ЭКГ-рейтинга (Экология. Кадры. Государство) за октябрь 2025 года. Лидерами рейтинга стали "Газпром трансгаз Сургут", Атомный энергопромышленный комплекс и компания "Полюс". Такие данные есть в распоряжении ТАСС.

По направлению "Экология" лидерами стали компании - "ЦПК" и "Спектрум-холдинг", набрав 25 из 25 возможных баллов, а также "Сибур холдинг", (24 / 25 баллов).

В категории "Кадры" первое место заняло "Газпром трансгаз Сургут", набравшее 63 балла из 65 возможных, на втором месте - "Газпром добыча Ямбург" (62 балла), на третьем - "Лукойл-Пермь" (58 баллов).

По направлению "Государство" впервые наивысший результат набрала компания "Каустик" (66 / 70 баллов). Также лидируют две другие компании с одинаковым результатом - 65 баллов из 70 возможных: "Пигмент" и Грязинский культиваторный завод.

Об ЭКГ-рейтинге

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.