Tez Tour: турпоток из РФ в Таиланд останется на уровне 2024

Туристы из России являются одними из самых щедрых гостей королевства, отметил генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Туристический поток из России в Таиланд останется на уровне 2024 года из-за конкуренции с Вьетнамом и островом Хайнань в Китае, несмотря на ранее прогнозируемой рост. Об этом корреспонденту ТАСС заявил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, комментируя наступление в Таиланде высокого туристического сезона, который начинается 1 ноября в связи с прекращением муссонов.

"Турпоток из России в Таиланд остается значительным, однако начало высокого сезона 2025-2026 показывает снижение темпов роста. С начала этого года Таиланд принял около 1,4 млн российских туристов, что сохраняет за Россией четвертое место по объему турпотока в королевство. Первоначальный прогноз на 2025 год в 1,9 млн российских туристов будет скорректирован в сторону более реалистичных цифр. Согласно последним тенденциям, по итогам года следует ожидать около 1,7 млн туристов из России. Основная причина корректировки - активное перераспределение туристического потока в пользу Вьетнама и китайского острова Хайнань, которые в настоящее время привлекают туристов за счет большого отложенного спроса на эти направления и доступных цен", - сказал он.

Снетков отметил, что "россияне в высокий сезон проводят в Таиланде в среднем 11 ночей и более, что является весьма высоким показателем, особенно если сравнивать с туристами из стран Азии, длительность пребывания которых в стране редко превышает пять ночей". Российские туристы также являются одними из самых щедрых гостей королевства, поскольку "в среднем тратят на еду и развлечения $300-400 долларов на человека в течение своего пребывания в стране.

Турпоток из России в Таиланд по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. В прошлом году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, которые повторили рекорд посещаемости королевства 2013 года и заняли пятое место по числу визитов. 15 июля 2024 года Таиланд одобрил постановление о введении безвизового режима на срок до 60 дней в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях. В этот список также была включена Россия, хотя ее граждане на тот момент уже пользовались возможностью 60-дневного безвизового посещения Таиланда. В МИД королевства тогда уточнили, что 60-дневный безвизовый режим для граждан России будет действовать без ограничения по времени до дальнейшего уведомления.