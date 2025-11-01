На Урале прогнозируют снег и гололедицу

В Тюменской области ожидается облачная погода, небольшой дождь с мокрым снегом, туман, гололедно-изморозевые явления и порывы ветра до 16 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу днем в субботу в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 1 ноября] облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления - отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха от минус 6 до плюс 2 градусов, днем - от минус 4 до плюс 4 градусов, порывы ветра до 9 м/с", - говорится в сообщении уральского гидрометцентра.

В Челябинской области облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом, снег, туман, гололедица, ветер до 12 м/с. Днем потеплеет до плюс 6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. В Курганской области - облачно, дождь и мокрый снег, порывы ветра до 11 м/с. Днем будет до плюс 8 градусов, ночью похолодает до минус 2 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная погода, небольшой дождь с мокрым снегом, снег, туман, гололедно-изморозевые явления, порывы ветра до 16 м/с. Днем - до плюс 8 градусов, ночью похолодает до минус 3 градусов. В Югре - облачно, мокрый снег и снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, ветер до 13 м/с, днем потеплеет до плюс 1 градуса, по ночам в регионе похолодает до минус 6 градусов.

На Ямале будет облачно с прояснениями, днем до минус 14 градусов, снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, метель, ветер до 17 м/с.В ночь на воскресенье похолодает до минус 17 градусов.