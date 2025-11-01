Редакция "ТАСС Рейтинг" отмечает год со дня создания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Редакция "ТАСС Рейтинг" отмечает первый год со дня основания. 1 ноября 2024 года генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов подписал приказ "О создании редакции "ТАСС Рейтинг". Уже 8 ноября на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев объявил о начале работы нового направления агентства.

"Государственная поддержка предпринимателей должна обязательно учитывать их вклад в национальные цели развития и отношение к людям. Такая поддержка может включать не только финансовые, но и нематериальные меры, одна из которых - информационное сопровождение. Сегодня лидером здесь является агентство ТАСС, где ровно год назад открылась первая в стране редакция ответственного бизнеса. Решение о запуске стало частью последовательной работы по внедрению ЭКГ-рейтинга - Национального стандарта оценки деловой репутации бизнеса", - отметил Щеголев.

За первый год деятельности редакция стала активным участником ключевых общественно-деловых событий. В ноябре 2024 года команда "ТАСС Рейтинга" обеспечивала информационное сопровождение первого ЭКГ-форума ответственного бизнеса, который прошел в Суздале. В апреле 2025 года редакция освещала работу Ежегодной всероссийской научно-практической конференции "От года семьи - к веку семьи" в Москве. Кроме того, осенью информационное поддержкой редакции сопровождался второй ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде.

"Сегодня, 1 ноября, исполняется ровно год, как в нашем агентстве работает редакция ответственного бизнеса, получившая название "ТАСС Рейтинг". Сотрудничая с командой ЭКГ-рейтинга и интегрировав рейтинг в сервис "ТАСС. Экономика", мы показали настоящий пример другим СМИ, положили начало новому стандарту журналистики, в которой внимание к бизнесу определяют не громкие негативные заголовки, а ответственное отношение к сотрудникам, своей стране и обществу", - подчеркнул генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Об ЭКГ-рейтинге

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.