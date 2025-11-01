В Каменке-Днепровской восстановили энергоснабжение после обстрела ВСУ

При артобстрелах и атаках БПЛА в муниципальном округе также были повреждены два домовладения, два автомобиля и хозяйственная постройка

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение прифронтового города Каменки-Днепровской в Запорожской области, где после артобстрела ВСУ без света оставались более 2 тыс. абонентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников энергетических компаний все 2 113 абонентом города Каменка-Днепровская, отключенных в результате артобстрела со стороны вооруженных формирований Украины, запитаны", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, в результате артобстрелов и атак БПЛА со стороны ВСУ в Каменско-Днепровском муниципальном округе были повреждены два домовладения, два автомобиля и хозяйственная постройка.