ВОЗ: смертность от холеры за девять месяцев превысила показатели за 2024 год

В сентябре зарегистрировали в общей сложности 45 787 новых случаев холеры и острой водянистой диареи в 21 стране, территории и районе, что на 27% меньше, чем в августе, отметила Всемирная организация здравоохранения

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Не менее 518 328 случаев заболевания холерой, включая 6 508 случаев со смертельным исходом, зарегистрировано в мире с 1 января по 28 сентября 2025 года. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов уже превысило показатели за весь 2024 год, когда от холеры умерли 6 028 человек.

"С 1 января по 28 сентября 2025 года в 32 странах 5 регионов ВОЗ было зарегистрировано в общей сложности 518 328 случаев заболевания холерой и 6 508 смертей", - отметила организация в информационном бюллетене. Она констатировала, что число смертей по состоянию на 28 сентября "уже превысило показатели 2024 года", когда умерли 6 028 человек, что в свою очередь было "на 50% больше, чем в 2023 году". Как пояснили в ВОЗ, "конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменение климата привели к усилению вспышек холеры, особенно в сельских районах и областях, пострадавших от наводнений, где неразвитая инфраструктура и ограниченный доступ к медпомощи задерживают лечение".

Согласно информационному бюллетеню, в сентябре 2025 года в мире зарегистрировали в общей сложности 45 787 новых случаев холеры и острой водянистой диареи в 21 стране, территории и районе, что на 27% меньше, чем в августе. В сентябре в мире был зафиксирован также 601 случай смерти от холеры, что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце. В ВОЗ подчеркнули, что "данные по холере остаются неполными", в том числе из-за задержек в предоставлении сведений, "особенно в странах, сталкивающихся с нестабильной обстановкой и экстремальными погодными явлениями".

За девять месяцев 2025 года в Афганистане было выявлено более 133 тыс. случаев холеры, Йемене - более 81 тыс., Южном Судане - более 77 тыс., Судане - более 69 тыс., Демократической Республике Конго (ДРК) - более 56 тыс., Анголе - более 29 тыс., Пакистане - более 14 тыс. За этот период 1 713 летальных исходов было зарегистрировано в ДРК. В Судане от холеры умерли 1 653 человека, Южном Судане - 1 249, Анголе - 809, Нигерии - 244, Йемене - 225.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.