Tez Tour: туристы из РФ в Таиланде не становились жертвами торговцев людьми

Генпредставитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков указал, что в ходе поиска работы "нужно обязательно проверить работодателя, его официальный физический офис, сайт, наличие соответствующих лицензий"

БАНГКОК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российские туристы не становились жертвами торговцев людьми, которые обманом вывозят иностранцев из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии (ЮВА) Андрей Снетков.

"К сожалению, российские граждане становились жертвами этих преступных схем, но чтобы туристы приехали на отдых и отправились незаконно в Мьянму, такого не было. Людей, которых преступники ищут на работу за рубежом, часто заманивают предложениями о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Например, в сферах информационных технологий или клиентского сервиса с зарплатой от $3 до $5 тыс., но вместо обещанных денег их перевозят через границу в Мьянму, где отбирают документы и принуждают к мошеннической деятельности", - сказал он.

Генпредставитель Tez Tour в ЮВА указал, что в ходе поиска работы в Таиланде "нужно обязательно проверить работодателя, его официальный физический офис, сайт, наличие соответствующих лицензий". "Избегайте собеседований в неофициальной обстановке или онлайн, чтобы не стать жертвой мошенников. На всякий случай сохраните контактные данные посольства России в Таиланде. В сложной ситуации именно туда следует обращаться в первую очередь", - добавил он.

Таиланд в этом году содействовал репатриации 10 тыс. иностранцев из мошеннических центров в Мьянме, большинство которых являются гражданами КНР. Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение этого года были освобождены в общей сложности шестеро россиян. Трое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.