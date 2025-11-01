ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Запорожье сотрудники ФССП взыскали 600 млн рублей налоговой задолженности

Все плановые задания, которые были установлены, перевыполнены, сообщил руководитель регионального управления службы Игорь Рудаков
Редакция сайта ТАСС
07:22

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Запорожской области с начала 2025 года взыскали в регионе 600 млн рублей налоговой задолженности. Об этом журналистам на торжественном мероприятии в честь 160-летия ФССП сообщил руководитель регионального управления службы Игорь Рудаков.

"Мы взыскали в этом году более 600 миллионов [рублей] налоговой задолженности. И, естественно, если говорить о принудительном исполнении, все плановые задания, которые были установлены, перевыполнены", - сказал он журналистам.

Он отметил, что эти данные свидетельствуют о высоком росте потенциала службы. 

РоссияЗапорожская область