На Запорожье сотрудники ФССП взыскали 600 млн рублей налоговой задолженности

Все плановые задания, которые были установлены, перевыполнены, сообщил руководитель регионального управления службы Игорь Рудаков

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Запорожской области с начала 2025 года взыскали в регионе 600 млн рублей налоговой задолженности. Об этом журналистам на торжественном мероприятии в честь 160-летия ФССП сообщил руководитель регионального управления службы Игорь Рудаков.

"Мы взыскали в этом году более 600 миллионов [рублей] налоговой задолженности. И, естественно, если говорить о принудительном исполнении, все плановые задания, которые были установлены, перевыполнены", - сказал он журналистам.

Он отметил, что эти данные свидетельствуют о высоком росте потенциала службы.