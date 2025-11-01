ВЦИОМ: большинство россиян гордятся быть гражданами России

По данным опроса аналитического центра, 60% опрошенных также считают, что многонациональность РФ делает страну сильнее

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Большинство (81%) россиян гордятся, что являются гражданами Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Гражданская идентичность - не только прочный фундамент субъективного самоопределения, но и особый предмет гордости: восемь из десяти россиян в разной степени гордятся тем, что являются гражданами России", - говорится в сообщении.

Чаще всего так думают зумеры (88%), реформенное поколение (1968-1981 годов рождения, 82%) и поколение оттепели (до 1947 года рождения, 81%). Более половины (60%) опрошенных также считают, что многонациональность России делает страну сильнее.

Отвечая на вопрос к какой социальной группе, общности людей респондент относит себя в первую очередь, 43% ответили "гражданин России", 11% - "мужчина/женщина". Еще 9% осознают себя в первую очередь как человека своего поколения.

Специальная военная операция на Украине, по мнению участников опроса, скорее объединила российское общество (52%), чем разобщило (24%).