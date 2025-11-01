Путин поздравил коллектив "Матч ТВ" с юбилеем

Президент РФ отметил яркую палитру передач и фильмов канала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Матч ТВ" с 10-летним юбилеем канала.

"За прошедшее время вы наработали солидный опыт трансляций важнейших международных состязаний и национальных турниров, создали яркую палитру познавательных передач и документальных фильмов", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что "Матч ТВ" создает познавательные передачи и документальные фильмы, которые пользуются популярностью у зрителей, при этом особый интерес вызывают программы с участием известных комментаторов, аналитиков, тренеров и спортсменов.

Президент подчеркнул, что достижения телеканала - результат слаженной и творческой работы коллектива, и выразил уверенность, что "Матч ТВ" продолжит развивать профессиональные традиции, вовлекая зрителей в мир спорта и здорового образа жизни.