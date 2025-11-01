РКК передал 270 технических средств реабилитации людям с инвалидностью

Организация также передала продуктовые ваучеры номиналом 2 тыс. рублей для адресной помощи нуждающимся

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) направил в семь регионов РФ более 270 технических средств реабилитации и свыше 1 тыс. продуктовых ваучеров. Это окажет эффективную адресную поддержку людям с инвалидностью, сообщает пресс-служба РКК.

"Российский Красный Крест передал в общественные центры помощи более 270 технических средств реабилитации и свыше 1 тыс. продуктовых ваучеров. Центры открыты на базе региональных отделений РКК в семи пилотных регионах России. Это позволит оказывать более эффективную адресную поддержку людям с инвалидностью и маломобильным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

В семь регионов поступили ходунки-опоры, ходунки для взрослых на колесах, трости многоопорные и опорные, костыли с опорой под локоть и подмышечные с устройством противоскольжения, а также комнатные кресла-коляски с ручным приводом, в том числе и для лиц с большим весом.

"Мы стремимся к тому, чтобы помощь была доступной каждому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для кого-то кресло-коляска или трость - это возможность выйти из дома, почувствовать мобильность и снова быть частью активной жизни. Для кого-то ваучер или продуктовый набор - возможность хоть немного выдохнуть. Мы комплектуем центры таким образом, чтобы наиболее востребованные средства реабилитации всегда были в наличии и оставались доступными для всех, кто обращается к нам за помощью", - отметил председатель РКК, член Общественной палаты РФ Павел Савчук.

Помимо технических средств реабилитации, организация также передала продуктовые ваучеры номиналом 2 тыс. рублей для адресной помощи нуждающимся. Общий объем ваучерной помощи составил более 2 млн рублей.

Пилотные общественные центры помощи работают в Воронежской, Вологодской, Ростовской и Ульяновской областях, в Приморском и Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по принципу "одного окна", предоставляя гражданам комплексную поддержку: от продуктов питания и одежды до юридических консультаций и психологической помощи. РКК реализует проект совместно с экосистемой Добро.рф и некоммерческими организациями.