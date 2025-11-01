Мишустин поздравил "Матч ТВ" с юбилеем

Премьер отметил уникальность информационного пространства телеканала

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив "Матч ТВ" с 10-летием телеканала, отметив уникальность, яркость и динамичность этого СМИ.

"За это время вы смогли создать уникальное информационное пространство, стать ярким, динамичным спортивным телеканалом, самым цитируемым в стране. Каждый выход в эфир - это содержательные программы, трансляции масштабных турниров, проходящих в России и мире. Вместе с вами мы смотрим игры национальных сборных, следим за выступлениями на российских и международных соревнованиях отечественных спортсменов, болеем за них, радуемся победам", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин отметил важность популяризации здорового образа жизни и поддержку, которую коллектив телеканала оказывает российскому спорту, а также то, что "Матч ТВ" дарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

"Коллектив "Матч ТВ" объединяет профессионалов высокого класса, талантливых, преданных своему делу людей. Ваш труд отмечен множеством наград, но главная из них - большая любовь зрителей всех поколений, а также неизменный интерес пользователей соцсетей", - говорится в поздравлении премьера.

"Желаю вам удачи, новых творческих успехов и интересных проектов", - заключил Мишустин.