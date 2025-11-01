В Крыму сток рек и объем водохранилищ увеличился благодаря дождям в октябре

На реке Салгир у села Пионерское фиксировалось повышение уровня до 52 см

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Прошедшие в октябре на Крымском полуострове дожди, которые местами оказались вдвое сильнее нормы, привели к увеличению стоков рек и наполнению водохранилищ, сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее из-за гибели культур в связи с засухой режим ЧС был введен в нескольких районах Республики Крым. В конце сентября из-за дефицита в водохранилище в курортной Алуште воду стали подавать по графику, в ряд сел Крыма воду подвозили на машинах, так как из-за отсутствия осадков источники пересохли. И хотя, по данным крымского гидрометцентра, в сентябре осадки выпадали по всему полуострову, местами в разы превышая норму, к началу октября ситуация значительно не улучшилась.

"Благоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала прекращению режима осенней межени: 20 сентября возобновился сток в верховье реки Черной у села Родниковское и в течение текущего месяца [октября] постепенно происходило поступление воды в Чернореченское водохранилище, [питающее Севастополь]. Сильные дожди, прошедшие 10-11 октября, способствовали возобновлению стока в низовье реки Бельбек. <…> По сведениям Госскомводхоза, началось постепенное наполнение водой Партизанского водохранилища, что свидетельствует о возобновлении стока в верховье реки Альма. 28 октября закончился период низкой летне-осенней межени, который продолжался 85 дней, лишь на отдельных малых реках селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание", - говорится в сообщении.

Севернее Крымских гор уровни воды в реках повышались на 20-40 см. А на реке Малый Салгир, в черте города Симферополь, вечером 10 октября фиксировалось повышение на 67 см. На реке Салгир у села Пионерское в октябре фиксировалось повышение уровня до 52 см.

"К концу месяца произошло существенное улучшение гидрологической ситуации в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу. Средние расходы воды на реках Черная, Коккозка и Биюк-Карасу были в 3,7-5 раз выше нормы; на реках Салгир, Дерекойка, Малый Салгир - в 1,4-2,3 раза выше нормы; на реках Бельбекского комплекса - в 1,6-2,1 раза выше нормы. На малых реках юго-восточного предгорья, реке Демерджи и в низовьях рек Качи и Бельбек водность была в пределах 52-75% нормы", - уточняется в сообщении.

Осадки в Крыму

Поясняется, что причиной улучшения обстановки послужили обильные дожди в бассейнах рек в течение октября. "Самыми значительными они были в бассейнах рек юго-западного предгорья и Южного берега Крыма, составив 50-137,8 мм, что в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир в 1,3-2,6 раза больше нормы. В бассейнах большинства рек юго-восточного предгорья количество осадков было в пределах многолетней нормы", - сообщили в управлении.

Отмечается, что долгожданные значительные осадки прошли в Крымских горах. Так, в районе деятельности метеостанции "Ай-Петри" их количество было в 1,3 раза больше нормы, а в районе метеостанции "Ангарский перевал" - в 2,2 раза.