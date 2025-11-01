Во Всероссийском онлайн-зачете по финграмотности участвовали более 2,3 млн россиян

ЦБ особое внимание уделил взаимодействию с работодателями

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,3 млн россиян приняли участие в VIII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, сообщается на сайте Банка России. В 2025 году впервые сравнялось число детей и взрослых, которые прошли тестирование.

"Более 2,3 млн человек приняли участие в VIII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Впервые за историю проекта сравнялось количество детей и взрослых, которые прошли тестирование", - говорится на сайте регулятора.

Как отмечается в сообщении, ЦБ РФ в 2025 году особое внимание уделил взаимодействию с работодателями. Так, в зачете приняли участие сотрудники более 300 компаний со всей страны.

Взрослые лучше всего справились с темами "Начинаю инвестировать", "Коплю на финансовую цель" и "Беру взаймы" - на вопросы по ним ответили правильно более 70% участников. Самыми сложными оказались вопросы про открытие собственного дела и пенсионные накопления. Также, по данным ЦБ, школьники средних и старших классов увереннее всего выполнили задания по противодействию финансовому мошенничеству и цифровой безопасности. Сложнее им дались вопросы об инвестировании, страховании и банковской деятельности.

К зачету присоединилось более 100 тыс. семейных команд, из них почти две трети справились с тестированием. Также увеличивается количество участников, которые верно решили индивидуальные задания. Зачет в 2025 году сдали 75% участников, в прошлом - 70%. Как отмечается на сайте регулятора, первое место в пятерке регионов - отличников по финансовой грамотности второй год удерживает Рязанская область. Среди лидеров также Ярославская и Астраханская области, Чувашская Республика и Республика Бурятия. Все участники получили рекомендации по темам, в которых допустили ошибки.

Банк России использует результаты зачета, чтобы определить проблемные направления и регионы и принять решения, которые помогут расшить такие узкие места.