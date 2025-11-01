Глава ФАДН дал старт написанию X "Большого этнографического диктанта" в Москве

Акция проходит в России с 1 по 8 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов дал старт X международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" на площадке Всероссийского форума "Народы России и СНГ" в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Акция "Большой этнографический диктант" проходит в России в этом году с 1 по 8 ноября, ее участники смогут оценить свой уровень этнокультурной грамотности. Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн и очном форматах.

"Большой этнографический диктант сегодня - одна из самых массовых акций в нашей стране. Да и он давно уже шагнул за рубеж, его пишут в Азии, Африке, Латинской Америке, Европе и в США, что достаточно удивительно. И десятый юбилейный большой этнографический диктант, уверен, пройдет отлично", - сказал Баринов перед началом акции.

По его словам, ключевым в этой акции является "то, что мы возвращаемся к нашим истокам, к нашим корням, к нашим традициям". Глава ФАДН отметил, что "этот тренд уже не остановить", в силу чего "молодеет пишущая диктант аудитория".

"Самое важное - привлечь внимание к нашей огромной, большой, красивой, разнообразной стране, к ее традициям, к культуре и обычаям. Всем нам хорошего диктанта, хороших знаний и хорошего настроения в преддверии Дня народного единства", - заключил он.

Ведущим церемонии открытия юбилейного "Большого этнографического диктанта" в конгресс-центре ЦМТ стал Валдис Пельш, особо отмеченный главой ФАДН в качестве "символа акции". Ведущий уточнил, что участникам диктанта требуется ответить на 30 вопросов за 45 минут.