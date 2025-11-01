В День народного единства пройдет акция "Россия - семья семей"

Важной частью праздника станут "Просветительские диалоги"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. День народного единства отметят в стране акцией "Россия - семья семей". Мероприятия будут олицетворять идею сплоченности, солидарности и взаимоуважения всех народов, отметили в пресс-службе Росмолодежи.

"В День народного единства по всей стране праздник отметят в форматах акций, спортивных и образовательных событий, олицетворяющих идею сплоченности, солидарности и взаимного уважения всех народов. Мероприятия пройдут под одной акцией "Россия - семья семей", - говорится в сообщении.

Важной частью праздника станут "Просветительские диалоги". Лекторы Российского общества "Знание" проведут встречи в школах, вузах и на молодежных площадках, рассказывая об исторической значимости праздника и его роли в укреплении национальной идентичности. Особое место займут диалоги с героями СВО и их семьями, которые поделятся историями о фронтовом братстве и поддержке близких.

Кроме того, на платформе Добро.рф будут организованы тематические блоки, направленные на социально значимую деятельность. Среди ключевых направлений: "Забота о здоровье: семьями для семей" - организация дней здоровья, образовательных лекций от семей медиков, курсов по первой помощи и донорских акций; "Поддержка военнослужащих и их семей" - плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, сбор гуманитарной помощи и посещение госпиталей, а также другие.

В рамках акции иностранные студенты запишут видеопоздравления на русском и своих родных языках. Семьи из разных регионов России снимут ролики в национальных костюмах на фоне исторически значимых мест своих регионов. Акцию поддержат и в социальных сетях. В период с 1 по 4 ноября пользователи будут публиковать фото или видеоролики с флагами своих регионов, флагом России или на фоне исторических мест малой Родины с хештегом #РоссияСемьяСемей.